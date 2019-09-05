Afyonkarahisar’ın ihracatı arttı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttığını kaydetti.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar’ın Ağustos ayı ihracatının arttığını açıkladı. Serteser, “İlimizin Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 26 milyon 468 bin dolar olmuştur. 2018 Ağustos ayında ihracatımız 22 milyon 897 bin dolardı. 2018 yılının ilk sekiz ayında 224 milyon 669 bin dolar olan ihracatımız, 2019’un ilk 8 ayında binde 64 yükselerek 226 milyon 101 bin dolar olmuştur. Geçen sene aynı ayda ilimizden 74 ülke 2 Serbest Bölge’ye ihracat yapılmıştı; bu yılın Ağustos ayında, ilimizden 75 ülkeye ihracat gerçekleştirildi” diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti birinci sırada

Afyonkarahisar’dan ihracat yapılan ülkeler arasında birinci sırayı Çin Halk Cumhuriyeti’nin aldığını kaydeden Serteser şu ifadelere yer verdi:

“İlimizden yapılan ihracatta ilk sırada Çin Halk Cumhuriyeti bulunuyor. Çin’e yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artarak 4 milyon 436 bin dolar olmuştur. İhracatımızda ikinci sırayı 3 milyon 866 bin dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri almıştır. ABD’ye ilimizden gerçekleştirilen ihracat geçen yıla göre yüzde 5,6 azalmıştır. Afyonkarahisar’dan en çok ihracat yapılan üçüncü ülke ise Kuveyt olmuştur. İlimizden Kuveyt’e 2 milyon 420 bin dolarlık dışsatım yapılmıştır. Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri, ihracatımızda yine lokomotif görevi üstlenmiştir. Madencilik ürünlerinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artmış ve 15 milyon 236 bin dolar olmuştur. Çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe geçen yıla göre yüzde 42,6’lık bir düşüş olmasına rağmen 4 milyon 547 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Bu sektördeki ihracatımızın, Kuveyt’e yöneldiğini söyleyebiliriz. İhracatımızda önde gelen üçüncü sektör ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri olmuştur. Bu sektörde bu yılın Ağustos ayında 2 milyon 305 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.”