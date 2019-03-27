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Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 18:13
Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran Afyon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:13
  1. Afyonkarahisar
  2. tarihi eser kaçakçılığı
  3. 1300 yıllık tevrat

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