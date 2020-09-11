Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 29,00-37,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29,00 en yüksek 37,50 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
29,00
|
37,50
|
Buğday
|
HMS
|
1,65
|
1,92
|
Arpa
|
HMS
|
1,35
|
1,40
|
Mısır
|
HTS
|
1,37
|
1,41
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili