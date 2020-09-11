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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 29,00-37,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:02:47 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 29,00 en yüksek 37,50 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

29,00

37,50

Buğday

HMS

1,65

1,92

Arpa

HMS

1,35

1,40

Mısır

HTS

1,37

1,41


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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