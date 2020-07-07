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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 27-40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:20:37 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

27,00

40,00

Kırıntı et

HTS

25,00

27,00

Buğday

HMS

1,75

1,75

Arpa

HMS

1,00

1,38

Mısır

HTS

1,34

1,38

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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