Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42,52-46,35 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,52 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,52
|
46,35
|
Dana eti
|
HTS
|
39,23
|
39,23
|
Sığır eti
|
HTS
|
33,85
|
33,85
|
Düve eti
|
HTS
|
38,00
|
38,00
|
Buğday
|
HTS
|
1,54
|
1,87
|
Mısır
|
HTS
|
1,34
|
1,43
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili