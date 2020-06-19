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Aktüel

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 42,52-46,35 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:31:07 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,52 lira, en yüksek 46,35 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,52

46,35

Dana eti

HTS

39,23

39,23

Sığır eti

HTS

33,85

33,85

Düve eti

HTS

38,00

38,00

Buğday

HTS

1,54

1,87

Mısır

HTS

1,34

1,43

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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