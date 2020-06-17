Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 44-102 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 102 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
44,00
|
102,00
|
Karkas et
|
HTS
|
24,00
|
39,50
|
Ayçiçek Yağı
|
HTS
|
7,36
|
8,05
|
Fındık Yağı
|
HTS
|
14,00
|
14,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili