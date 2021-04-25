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Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:38:00 -
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacak.

GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav  muafiyetinden  yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

Ön  değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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