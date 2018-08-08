Afyonkarahisar merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu!
Afyonkarahisar merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiserin gözaltına alındığı bildirildi.08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
Afyonkarahisar merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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