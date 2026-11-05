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Gündem Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde saat 03.23’te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, gece saatlerinde yaşanan sarsıntının merkez üssü Dinar ilçesi olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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