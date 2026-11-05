Afyonkarahisar Dinar’da 4,1 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde saat 03.23’te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,02 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, gece saatlerinde yaşanan sarsıntının merkez üssü Dinar ilçesi olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.