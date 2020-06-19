Afrikalılar, Viktorya Gölü'nün sömürge adının değişmesini istiyor

NAİROBİ (AA) - ANDREW WASIKE - Doğu Afrikalılar, Victorya Gölü'nün sömürge döneminden kalma adının değişmesi için mücadelelerini sürdürüyor.

Nil Nehri'nin kaynaklarından biri olan, Uganda, Kenya ve Tanzanya tarafından paylaşılan göl, 1850'li yıllardan bu yana İngiliz kaşif John Hanning Speke'in verdiği adı taşıyor.

Yaklaşık 65 bin kilometrekare olan gölün asıl sahipleri, kendi hükümetlerine çağrıda bulunmakla kalmayıp buranın adının değişmesi için online imza kampanyası dahi başlattı.

- "Tüm sömürge dönemi isimleri değiştirilmeli"

AA muhabirine konuşan Kenya'nın önde gelen hukukçularından Patrick Loch Otieno Lumumba, gölün hala Viktorya olarak isimlendirilmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

Lumumba, "Tüm sömürge dönemi isimlerinin değiştirilmesi gerektiğinden hiçbir şüphem yok. Birçok Afrika ülkesinin tarihine bakarsanız, göreceğiniz ilk şey sömürge kalıntısı isimlerin değiştirilmiş olduğudur." dedi.

- "Viktorya, köleliğin önde gelen destekçilerinden biriydi"

Viktorya Gölü'nün isminin neden değiştirilmediğini gerçekten merak ettiği vurgulayan Lumumba, "Kraliçe Viktorya, köleliğin önde gelen destekçilerinden biriydi. Umuyorum, Afrika topluluğu kararlı bir adım atarak gölün yeniden isimlendirilmesini sağlar." diye konuştu.

ABD'deki siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesine yönelik tepkilere işaret eden Lumumba, Afrika ülkelerinin ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı tepkilerinin, Yahudilerin soykırıma karşı tepkilerine kıyasla yeterince sert olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

- Doğu Afrika Meclisinde teklif reddedildi

Daha önce eski Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın da isminin değiştirilmesini istediği göl için 2019'da Doğu Afrika Meclisinde (EALA) de teklifte bulunuldu ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı.



Teklifi destekleyenlerden Güney Sudan Temsilcisi Gabriel Alaak Garang, gölün yeniden adlandırılmasının Afrika zihinlerinde değişimin ve özgürleşmenin başlangıcı olacağı açıklaması yapmıştı.

- "İşkence edenlerin ismini taşımaktan daha iyi"

AA muhabirinin konuştuğu gölün etrafında yaşayan ve çalışan pek çok kimse de bu ismin artık değişmesi gerektiğine inanıyor.

Gölde balıkçık yapan Martin Otieno, Kenya, Uganda ve Tanzanya'dan gelecek herhangi bir ismin olabileceğini, bunun derisinin rengi yüzünden kendilerine işkence eden insanların verdiği ismi taşımaktan daha iyi olacağını belirtti.

Gölün kıyısında yaşayan iş adamlarından Victor Onyango da "Viktorya Gölü, Afrikalılar olarak bizim gururumuz. Şu anda İngilizlerin seçtiği bir ada sahip. Onu geri istiyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki ikinci büyük tatlı su gölü olan Viktorya'nın etrafında halen Nalubaale, Nyanza, Ukerewe ve Lolwe gibi farklı etnik gruplar yaşıyor.

Afrika'da pek çok yer ismi sömürge dönemi sonrası değiştirildi. Salisbury olarak adlandırılan Zimbabve başkenti Harare, Lourenço Marque olan Mozambik başkenti Maputo oldu.