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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı

Kıtada yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler 2 bin 912’ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:36:55 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 90 bini aştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 90 binin üzerine çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı 91 bin 598’e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 35 bin 808’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 912’ye ulaştı.

- En fazla etkilenen bölgeler Kuzey ve Güney Afrika

En fazla vaka yaklaşık 29 bin 100 hastayla Kuzey Afrika bölgesinde görülürken, Batı Afrika'da 25 bin 600, Güney Afrika'da 18 bin 500, Orta Afrika'da 9 bin 100 ve Doğu Afrika'da 9 bin 300 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 659, Cezayir'de 561, Güney Afrika'da 312, Fas'ta 193, Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 111’e yükseldi.

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