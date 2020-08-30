Afrika'da koronavirüsün merkezinde bilanço ağırlaşıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 622 bin 551'e, can kaybı 13 bin 981'e çıktı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 238 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. ülkede virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 981'e çıktı.
Son 24 saat içinde 2 bin 419 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 622 bin 551'e yükseldi.
Şimdiye kadar 3 milyon 652 bin 970 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 536 bin 694'ü sağlığına kavuştu.