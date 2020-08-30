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Dünya Afrika'da koronavirüsün merkezinde bilanço ağırlaşıyor
Dünya

Afrika'da koronavirüsün merkezinde bilanço ağırlaşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 622 bin 551'e, can kaybı 13 bin 981'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 03:38:00 -
Afrika'da koronavirüsün merkezinde bilanço ağırlaşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 238 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. ülkede virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 981'e çıktı.

Son 24 saat içinde 2 bin 419 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 622 bin 551'e yükseldi.

Şimdiye kadar 3 milyon 652 bin 970 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 536 bin 694'ü sağlığına kavuştu.

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