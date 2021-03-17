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Teknoloji Afrika ülkesinden Türkiye hamlesi: Envanterlerine kattılar
Teknoloji

Afrika ülkesinden Türkiye hamlesi: Envanterlerine kattılar

Gana Ordusu, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ACAR Gözetleme Radarı’nı envanterine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:03:00 -
Afrika ülkesinden Türkiye hamlesi: Envanterlerine kattılar

Gana Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN tarafından geliştirilen ACAR Gözetleme Radarı’nı envanterine kattı. Gana Ordusu envanterinde bulunan Otokar COBRA tipi taktik tekerlekli zırhlı araçlara (TTZA), Milmast üretimi mast sistemi ile ASELSAN üretimi ACAR Gözetleme Radarı entegre edildiği görüldü.

ACAR Gözetleme Radarı

ACAR Gözetleme Radarları, ASELSAN tarafından geliştirilmiş, gece ve gündüz her türlü hava koşullarında karada ve deniz yüzeyinde hareket eden veya alçaktan uçan hava hedeflerini tespit, sınıflandırma ve takip ile hassas topçu atış tanzimi görevlerini en etkin şekilde yerine getirmek üzere üretilen, kullanım uygulamasına göre K ve D serilerine sahip radar ailesidir.

SavunmaSanayiST

 

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