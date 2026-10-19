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Yerel Afrika ülkesinde Ebola vakaları arttı
Yerel

Afrika ülkesinde Ebola vakaları arttı

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Afrika ülkesinde Ebola vakaları arttı

Kenya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ebola virüsü tespit edilen kişi sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Patrick Amoth, ülkedeki Ebola vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ebola virüsü tespit edilen kişi sayısının 8'e yükseldiğini belirten Amoth, virüsün geniş yayılım gösterdiğine dair henüz bir bulgu olmadığını ve yayılımı önlemek için tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Amoth, 8'inci vakanın, ilk Ebola vakası olarak kayıtlara geçen hastaya refakat eden 49 yaşındaki bir hasta bakıcısı olduğu bilgisini paylaştı.

 

İlk hastanın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Uganda üzerinden Kenya'ya geldikten iki gün sonra, 5 Ekim'de başkent Nairobi'deki hastanede hayatını kaybettiğini aktaran Amoth, karantinadaki kişilerin belirti göstermeleri üzerine teste tabi tutulduğunu ifade etti.

Amoth, virüs tespit edilen diğer 6 kişinin destekleyici tedavi aldığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu kaydederek, virüs tespit edilen 8 kişiden 3'ünün ilk hastanın yakın akrabaları, 3'ünün ise sağlık çalışanları olduğunu aktardı.

 

Kenya'daki ilk Ebola vakası oldu, 5 Ekim'de öldü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisine göre, KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.

Hastalık belirtileri göstermesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastanın, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testlerde Ebola virüsünün Bundibugyo türünü taşıdığı tespit edildi.

 

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti.

Hastanın cenazesi, 6 Ekim'de başkent Nairobi'deki Lang'ata Mezarlığı'nda virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik özel sağlık tedbirleri altında defnedildi.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

Ebola virüsü, enfekte kişilerin kanı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temasın yanı sıra virüs bulaşmış malzemeler aracılığıyla da yayılabiliyor.

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