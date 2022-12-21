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Dünya Afrika ülkesinde darbe girişimi
Dünya

Afrika ülkesinde darbe girişimi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:02:00 -
Afrika ülkesinde darbe girişimi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi, 4 asker gözaltına alındı.

Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmek için yapılan darbe girişiminin engellendiğini bildirdi.

Darbe planı yapan 4 askerin de gözaltına alındığını kaydeden Sankareh, ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin de peşinde olduğunu belirtti.

Sankareh, durumun kontrol altına alındığını vurgulayarak, halka ve yabancı misyon temsilcilerine sükunet çağrısı yaptı.

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