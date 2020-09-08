Afrika ülkesinde "bebek fabrikasına" flaş operasyon! Onlarcası kurtarıldı
Nijerya'da "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evine düzenlenen operasyonla 47 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evine düzenlenen operasyon neticesinde yaşları 3 ila 10 arasında değişen 47 çocuğun kurtarıldığı bildirildi.
Ülkenin Osun eyaletinde düzenlenen operasyonla, komşu ülkelerde ve başka eyaletlerde satılmak üzere tutsak evinde toplanan çocukların kurtarıldığı açıklandı.
"Bebek fabrikasına" operasyon
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Osun Eyaleti Kadın, Çocuk ve Sosyal İşler Komiseri Olubukola Olaboopo, eyaletin İle-İfe bölgesinde bir çocuğun kaybolması üzerine operasyon başlatıldığını ve operasyonlar kapsamında "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinin tespit edildiğini belirtti.
Tutsak evine düzenlenen operasyon neticesinde 47 çocuğun kurtarıldığını belirten Olaboopo, 2 kişinin de gözaltına alındığını ve operasyona devam edildiğini söyledi.
Bu operasyon ilk değil
Öte yandan şubat ayında söz konusu ülkenin Cross River eyaletinde tutsak evine düzenlenen operasyon sonucu 25 çocuk ve 6 hamile kadın kurtarılmıştı.