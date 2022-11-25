Afrika temsilcilerinden Dünya Kupası'na kötü başlangıç! Gana ise mağlup olmaktan kurtulamadı!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 5 Afrika temsilcisi, turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamadı. Batı Afrika ülkesi Gana, ülkenin ödemeler dengesini kökünden değiştireceğinin ifade edildiği bir karar alan Gana ise mağlup oldu.
Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.
Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alan Batı Afrika ülkesi Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.
Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:
A Grubu: Senegal-Hollanda: 0-2
D Grubu: Danimarka-Tunus: 0-0
F Grubu: Fas-Hırvatistan: 0-0
G Grubu: İsviçre-Kamerun: 1-0
H Grubu: Portekiz-Gana: 3-2
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