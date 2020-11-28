  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu
Spor

Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:51:35 -
Afrika Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi El-Ehli oldu

ANKARA (AA) - 2020 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni, Zamalek'i 2-1 yenen El-Ehli kazandı.

Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki Mısır ekibi Zamalek ile El-Ehli karşılaştı.

Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, El-Ehli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

El-Ehli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

CAF Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı El-Ehli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak
Gündem

Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin m..
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay