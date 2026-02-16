  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi Macron’un kucağı Abdi’ye güç verdi! Kürtler kendi kendini yönetmeli Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı "Top ABD’nin sahasında" Siyonist rejimden Batı Yaka’da resmi gasp: Tapuya işgal mührü! Filistin toprakları yahudileştiriliyor İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından... Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım Bilal Erdoğan Mustafa Şentop ile Tayyip Erdoğan arasındaki hikayeyi anlattı: Seksenlerin sonunda… Milli serveti hortumlayan kaçakçılara dur diyen yok mu! 9 ilin kaçak elektriği tavan yaptı Mahmut Tanal milletin aklıyla alay ediyor! Zeytini kesen de CHP, ağlayan da CHP!
Gündem Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız"
Gündem

Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız"

Afganistan İslam Emirliği (AİE) Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İran ile ABD arasında yaşanabilecek olası bir çatışma durumunda İran'ın yanında saf tutacaklarını açıkladı. Mücahid, İran'ın meşru müdafaa hakkı ve mevcut kapasitesiyle böyle bir gerilimden zaferle çıkacağına inandıklarını belirtti.

"İran meşru savunma hakkıyla galip gelecektir"

İran Radyosu'na mülakat veren Mücahid, AİE'nin savaş taraftarı olmadığını ancak bölgedeki gerçeklerin farkında olduklarını ifade etti. İran'ın daha önceki saldırılar karşısında başarılı olduğunu hatırlatan Mücahid, "İran İslam Cumhuriyeti, sahip olduğu kapasite sayesinde yaşanacak bir gerilimde üstünlük kuracaktır" dedi.

Afgan halkından dayanışma sözü

Olası bir çatışma durumunda Afgan halkının "kendi imkanları ölçüsünde" İranlı kardeşlerine destek vermeye hazır olduğunu duyuran Mücahid, resmi bir talep gelmesi halinde her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Diplomatik tanınma süreci hızlanıyor

Bu açıklamalar, Tahran ile Kabil arasındaki diplomatik ilişkilerin ivme kazandığı bir sürece denk geldi. Geçtiğimiz hafta İran’ın Afganistan Büyükelçisi Ali Rıza Begdeli, Kabil yönetimi ile ilişkilerin her alanda güçlendiğini ve İran’ın AİE yönetimini resmi olarak tanımasının önünde bir engel kalmadığını belirtmişti.

Epstein çocukları iftira saçıyor! "Afganistan'da kölelik geri geldi" yalanı!
Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı!

Dünya

Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı!

Afganistan İslam Emirliği üç kadının zorla evlendirilmesini engelledi
Afganistan İslam Emirliği üç kadının zorla evlendirilmesini engelledi

Dünya

Afganistan İslam Emirliği üç kadının zorla evlendirilmesini engelledi

Zahmet oldu... İran, Afganistan İslam Emirliğini tanıma kararı aldı
Zahmet oldu... İran, Afganistan İslam Emirliğini tanıma kararı aldı

Dünya

Zahmet oldu... İran, Afganistan İslam Emirliğini tanıma kararı aldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23