Afganistan'dan İran'a destek mesajı: "Olası bir saldırıda yanınızdayız"

"İran meşru savunma hakkıyla galip gelecektir"

İran Radyosu'na mülakat veren Mücahid, AİE'nin savaş taraftarı olmadığını ancak bölgedeki gerçeklerin farkında olduklarını ifade etti. İran'ın daha önceki saldırılar karşısında başarılı olduğunu hatırlatan Mücahid, "İran İslam Cumhuriyeti, sahip olduğu kapasite sayesinde yaşanacak bir gerilimde üstünlük kuracaktır" dedi.

Afgan halkından dayanışma sözü

Olası bir çatışma durumunda Afgan halkının "kendi imkanları ölçüsünde" İranlı kardeşlerine destek vermeye hazır olduğunu duyuran Mücahid, resmi bir talep gelmesi halinde her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Diplomatik tanınma süreci hızlanıyor

Bu açıklamalar, Tahran ile Kabil arasındaki diplomatik ilişkilerin ivme kazandığı bir sürece denk geldi. Geçtiğimiz hafta İran’ın Afganistan Büyükelçisi Ali Rıza Begdeli, Kabil yönetimi ile ilişkilerin her alanda güçlendiğini ve İran’ın AİE yönetimini resmi olarak tanımasının önünde bir engel kalmadığını belirtmişti.