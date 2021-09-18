  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Afganistan'dan çekilmişti... ABD'den yeni karar! Bu ay sonuna kadar...
Gündem

Afganistan'dan çekilmişti... ABD'den yeni karar! Bu ay sonuna kadar...

Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilen ABD, Eylül sonuna kadar Irak'tan da çekilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 07:13:00 -
Afganistan'dan çekilmişti... ABD'den yeni karar! Bu ay sonuna kadar...

ABD askerleri sahadan çekilmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta Afganistan'dan tamamen çekilen ABD, şimdi de Irak'taki askelerini çekiyor. Alman DW ajansındaki habere göre Irak, ABD'nin ülkedeki muharip askerlerinin sayısının azaltılması için Washington yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. İki ülke askeri heyetleri arasında Bağdat'ta varılan güvenlik anlaşması uyarınca ABD'nin Irak'taki üslerdeki asker sayısı ve kapasitesinin azaltılacağı bildirildi.

Irak haber ajanslarının aktardığı resmi açıklamada, "İki taraf, Irak'ın batısındaki Ayn'ul Esad Askeri ve ülkenin kuzeyindeki Erbil üslerindeki Amerikan muharip birlikleri ve kapasitesinin azaltılması işlemlerinin eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasında mutabık kalmıştır" ifadesi yer aldı.

Washington yönetimi de temmuz ayında yaptığı açıklamada Irak'taki muharebe misyonunu resmen sona erdirerek sadece Irak ordusuna askeri eğitim ve danışmanlık sağlamayı planladığını açıklamıştı. ABD ve Irak hükümetlerinin temmuz ayındaki ortak açıklamasında Irak'taki mevcut Amerikan muharip birliklerinin yıl sonuna kadar ülkeden çekileceği kaydedilmişti. Beyaz Saray, Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunduğunu, gelecekte ülkede konuşlu asker sayısının, misyonun değişen ihtiyaçlarına göre belirleneceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay