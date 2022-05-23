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Dünya Afganistan'da yeni hükümet memur maaşlarını ödemeye başlıyor
Dünya

Afganistan'da yeni hükümet memur maaşlarını ödemeye başlıyor

Afganistan'da memur maaşlarının iki gün içinde düzenli olarak ödenmeye başlanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:26:00 - 2022-05-23 16:28:20
Afganistan'da yeni hükümet memur maaşlarını ödemeye başlıyor

Afganistan'da memur maaşlarının iki gün içinde düzenli olarak ödenmeye başlanacağı açıklandı.

Afganistan İslam Emirliği Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal, bir TV'ye yaptığı açıklamada, devlet memurlarının maaşları konusunun çözülmek üzere olduğunu ifade etti.

Hakmal, her çalışanın maaşını aynı ayın 20'sinden sonra ödemeye çalışacaklarını belirterek tümm devlet memurlarının maaşlarının ödenmesinin yarın veya ertesi gün başlayacağını bildirdi. (İLKHA)

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