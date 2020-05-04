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Aktüel

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:32:28 -
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesindeki askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların Girişk ilçesinin Yahçal bölgesindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban ise saldırıyı üstlenerek, 10'dan fazla askerin öldüğünü iddia etti.


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