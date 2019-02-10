Afganistan'da saldırı! Ölüler var
Taliban'ın Afganistan'da düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.10 Şubat 2019 Pazar 10:54
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Sar-i Pul il Şura Başkanı Muhammed Nur Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sayyad ilçesindeki iki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Yaralılar da var
Saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 4 korucunun da yaralandığını söyledi.
Rahmani, saldırının ardından iki karakolun kontrolünün kısa süreliğine örgütün eline geçtiğini kaydetti.
YORUM YAZ