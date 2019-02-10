Afganistan'da saldırı! Ölüler var Taliban'ın Afganistan'da düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi. Sar-i Pul il Şura Başkanı Muhammed Nur Rahmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sayyad ilçesindeki iki korucu karakoluna saldırdığını belirtti. Yaralılar da var Saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 4 korucunun da yaralandığını söyledi. Rahmani, saldırının ardından iki karakolun kontrolünün kısa süreliğine örgütün eline geçtiğini kaydetti.

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