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Afganistan'da patlamada 4 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:08:28 -
Afganistan'da patlamada 4 sivil öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Zabul vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Zabul Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhammed Lal Amiri, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Mizan ilçesinin Hak Tepe bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Amiri, patlamada 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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