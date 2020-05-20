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Afganistan'da korucu karakoluna saldırıda 9 korucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:00:55 -
Afganistan'da korucu karakoluna saldırıda 9 korucu öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu öldü.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Halil Esir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini, 6 korucunun yaralandığını ifade eden Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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