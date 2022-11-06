Afganistan'da heyelan: Bir ölü 2 kayıp
Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Olay, Bedahşan'ın Maimai ilçesinde meydana geldi.
Yetkililer, dağlık bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu söyledi.
Kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. (İLKHA)