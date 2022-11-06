  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da heyelan: Bir ölü 2 kayıp
Dünya

Afganistan'da heyelan: Bir ölü 2 kayıp

Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 11:05:00 -
Afganistan'da heyelan: Bir ölü 2 kayıp

Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde meydana gelen toprak kaymasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Olay, Bedahşan'ın Maimai ilçesinde meydana geldi.

Yetkililer, dağlık bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Kayıpları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23