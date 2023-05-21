  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonrası ilk kez konuştu... İşte Meral Akşener'in yeni görevi

DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"

ABD'den F-35 dilenen Yunanistan'dan KAAN'a yakın takip

Tekstil sektöründen Latin çıkarması! Türkiye planı diyerek duyurdu: Küba ve Dominik...

Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

ABD’den Ukrayna’ya F-16 için yeşil ışık

Seçim sonrası dolar kuru: 19,81 TL! Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor! Döviz kuru: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu

Seçim sonuçlarını en iyi bilenler arasındaydı, çarpıcı ikinci tur yorumu
Dünya Afganistan'da helikopter kazası
Dünya

Afganistan'da helikopter kazası

Yeniakit Publisher
2023-05-21 15:10:00 -
Afganistan'da helikopter kazası

Afganistan'ın kuzeyinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'ten Samangan vilayetine doğru gitmekte olan MD-530 tipi askeri helikopterin sabah saatlerinde, Hulm ilçesi yakınlarında düştüğü ve iki pilotun öldüğü aktarıldı.

Helikopterin elektrik direğine çarpması sonucu düştüğü belirtilen açıklamada, olayın detaylarının araştırıldığı kaydedildi.

Başkent Kabil'de Eylül 2022'de de bir helikopter eğitim uçuşu sırasında arızalanarak düşmüş, 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Helikopterler ABD'den kaldı

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine geldiği süreçte gerek önceki Afganistan hükümetine bağlı gerekse ABD'nin çekildiği üslerde helikopterler de dahil olmak üzere askeri araçların tamamı Taliban yönetimine kalmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taliban yönetimi, teknik eksiklikleri gidererek söz konusu askeri araçları tamir edip kullanmaya çalışıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23