Afganistan'da hava saldırısı: 16 sivil öldü Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 16 sivilin öldüğü açıklandı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 16 sivilin öldüğü bildirildi. Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldüğünü söyledi. Zuvak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan da hava saldırısında 16 sivilin öldüğünü kaydetti. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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