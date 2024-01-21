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Dünya Afganistan'da düşen uçakla ilgili dünyayı şok eden açıklama
Dünya

Afganistan'da düşen uçakla ilgili dünyayı şok eden açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-21 11:51:00 - 2024-01-21 11:53:42
Afganistan'da düşen uçakla ilgili dünyayı şok eden açıklama

Hindistan, tüm dünyada haber ajanslarına konu olan Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını belirtti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtilmişti.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

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