Afganistan'da çığ düştü! Çok sayıda ölü var
Ülkenin kuzeydoğusundaki bir köyü yutan felakette sekiz kişi hayatını kaybetti.18 Ocak 2019 Cuma 11:39
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü açıklandı.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinin Zerendab köyünde birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti.
Yararlılar da var
Mayar, çığ düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişininde yaralandığını söyledi.
Öte yandan Badahşan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Badahşan'ın 12 ilçesinin yolunun trafiğe kapandığını açıkladı.
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