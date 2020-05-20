  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ikinci çeyrekte yüzde 37,7 daralacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?
için kalan
Aktüel

Afganistan’da camiye saldırı: 8 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye akşam namazı için toplanan kalabalığa yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:55:25 -
Afganistan’da camiye saldırı: 8 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye akşam namazı için toplanan kalabalığa yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyindeki Parwan ilçesinde bulunan bir camiye vatandaşların akşam namazı ve iftar için toplandığı sırada saldırı gerçekleşti. Olayda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saldırı, ABD’nin Afganistan’da bulunan en büyük askeri üssüne yakın bir köyde gerçekleşti.


İçişleri Bakanı Sözcüsü Tarik Arian, “Taliban teröristleri, cinayetlerine bu akşam Çınar Khalazaii köyünde namaz kılanlara ateş açarak devam ettirdi" diyerek Taliban’ı suçladı.


Taliban Sözcüsü Zabiullah Mujahid ise olayla ilgili kısa bir görüntü yayınlayarak devleti suçladı. Mujahid “Kabil yönetimin lafta milli istihbarat güçleri bu akşam iftar sofrasına oturan 9 sivili şehit etti" İfadelerini kullandı.


(YM-DT-Y)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı