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Aktüel Afganistan'da 275 Taliban üyesi teslim oldu
Aktüel

Afganistan'da 275 Taliban üyesi teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:50:53 -
Afganistan'da 275 Taliban üyesi teslim oldu

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul ve Belh vilayetlerinde 275 Taliban militanı silahlarını bırakarak devlete teslim oldu.

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Balhab ilçesinde 150 militanın silahlarıyla devlete teslim olduğunu söyledi.

Aman, teslim olanlar arasında Taliban'ın 15 komutanının bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Belh vilayetinin Çarkent ilçesinde 125 militanın devlete teslim olduğunu ifade eden Aman, teslim olan militanların tekrar savaşmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak için Taliban heyeti ile Afganistan heyeti arasında Katar'ın başkenti Doha'da çalışmalar devam ederken toplu teslim olmaların böyle bir döneme denk gelmesi ise dikkatleri çekiyor.

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