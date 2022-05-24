  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan yönetimi BAE ile anlaştı
Dünya

Afganistan yönetimi BAE ile anlaştı

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimi, ülkenin dört büyük havalimanının işletilmesi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketle anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 12:52:00 -
Afganistan yönetimi BAE ile anlaştı

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimi, ülkenin dört büyük havalimanının işletilmesi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketle anlaşmaya vardı.

Anlaşma bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de taraflar arasında düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Afganistan yönetiminin üst düzey isimleri de katıldı.

Anlaşma dahilinde BAE merkezli GAAC şirketi, Afganistan'daki Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının işletmesini gerçekleştirecek.

Havalimanlarındaki tamir, bakım, yer hizmetleri gibi işler de GAAC tarafından yürütülecek.

GAAC firması Emirates, Etihad, AirFrance gibi firmaların yanı sıra Etiyopya, Tunus ve Fas gibi ülkelerin havayollarına da hizmet veriyor.

Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Türkiye ve Katar gibi ülkelerle de görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak şartlar konusunda uzlaşı sağlanamadığı belirtilmişti.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay