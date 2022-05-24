Afganistan yönetimi BAE ile anlaştı

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimi, ülkenin dört büyük havalimanının işletilmesi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirketle anlaşmaya vardı.

Anlaşma bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de taraflar arasında düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Afganistan yönetiminin üst düzey isimleri de katıldı.

Anlaşma dahilinde BAE merkezli GAAC şirketi, Afganistan'daki Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının işletmesini gerçekleştirecek.

Havalimanlarındaki tamir, bakım, yer hizmetleri gibi işler de GAAC tarafından yürütülecek.

GAAC firması Emirates, Etihad, AirFrance gibi firmaların yanı sıra Etiyopya, Tunus ve Fas gibi ülkelerin havayollarına da hizmet veriyor.

Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Türkiye ve Katar gibi ülkelerle de görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak şartlar konusunda uzlaşı sağlanamadığı belirtilmişti.

Kaynak: Mepa News