Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
TBMM'de yapılan oylama sonucu Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak.
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
TBMM Genel Kurulu’nda Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Oylama sonucunda tezkere kabul edildi.
Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulmuştu
Afganistan'a asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 6 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.
Libya tezkeresi de kabul edildi
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.