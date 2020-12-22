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Gündem Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:03:00 - 2020-12-22 21:42:07
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM'de yapılan oylama sonucu Türk askeri 18 ay daha Afganistan’da görev yapacak.

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Oylama sonucunda tezkere kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulmuştu

Afganistan'a asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 6 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Libya tezkeresi de kabul edildi

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi!
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi!

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