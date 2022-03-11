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Gündem 'Afganistan İslam Emirliği' heyeti Antalya'da
Gündem

'Afganistan İslam Emirliği' heyeti Antalya'da

Afganistan yönetiminden bir heyet Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 16:45:00 -
'Afganistan İslam Emirliği' heyeti Antalya'da

Afganistan yönetiminden bir heyet Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

'Afganistan İslam Emirliği' yönetimi, 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan foruma davet edilmişti.

Foruma katılmak ve diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Antalya'ya giden Taliban heyeti Türkiye, Katar, ABD gibi çeşitli taraflarla temaslarda bulundu.

Heyet içerisinde Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Kültür ve Enformasyon Bakanı Hayrullah Hayrhva, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi gibi isimler yer aldı.

Sabah saatlerinde Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani ve ABD Özel Temsilcisi Tom West ile görüşen heyet, ilerleyen saatlerde Türkiyeli temsilcilerle de görüştü.

Dışişleri Bakanı Muttaki'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de sohbet ettiği belirtildi.

Afganistan konusunun forumun gündem maddelerinden biri olacağı belirtiliyordu.

Forum dolayısıyla Türkiye'ye gelecek olan Afgan heyeti, geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Türkiye ile en üst düzey temaslarından birini gerçekleştirmiş oldu.

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