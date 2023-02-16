  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Ercan ile Celal Şengör birbirine girdi! Skandal sözler

Afrikalı öğrenci Türkiye'yi duygulandırdı

O ülke Rusya'dan doğal gaz (LNG) ithalatını artırıyor! Resmen duyurdu: Enerji ithalatını buna rağmen...

Türkiye depremiyle ilgili Haarp saldırısı detayını açıkladı: Şüpheye ulaştığım nokta bu!

Kanal D ne yapmaya çalışıyor? Rum zulmü filminin zamanlaması manidar

Babacan'dan FOX TV canlı yayınında çirkinlik

Ünlü milyarder Elon Musk mühendisi de işten çıkardı! Bomba gelişme: Twitter algoritması açıklaması!

Dünyanın en büyük bağış kampanyası ile Türkiye'nin en büyük bağış kampanyasını karşılaştırdık. Rakamları görünce siz de "İşte Türk milletinin farkı bu" diyeceksiniz

Rus komünistten milyarderlere Türkiye çağrısı: Buna inanmıyorum

Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan planı Japonlar yıllar önce gördü, bildi! Felaket depremi, zemin sıvılaşmasını önlüyor
Gündem Afet bölgesinde kimler olmamalı?
Gündem

Afet bölgesinde kimler olmamalı?

Şiddetli sarsıntı sonrası yıkılan binaların, acı acı bağıran gökyüzünün bizler için ifade ettiği anlam, uzun ve içli bir yas iken, bazıları için öyle değil. Yardım için gidenlerin aksine, algı ve dezenformasyon için bölgeye gidenlerin ardından akıllara 'Afet bölgesinde kimler olmamalı?' sorusu geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:45:00 -
Afet bölgesinde kimler olmamalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6'lık depremler sonrası devlet tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor.

Fakat sosyal medyada dolaşan asılsız iddialar, dezenformasyon ve algı operasyonları bu çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Her yalan haberin ve dezenformasyon içerikli paylaşımın sonuçlarının can kayıplarına ve toplumsal infiale sebep olmasının ardından yalanın da bir başka afet olduğuna şahit olduk.

Hal böyleyken insan afet bölgesinde kimler olmalı değil kimler olmamalı diye bir liste sıralıyor zihninde.

Kimler mi olmamalı?

Mesela depremin büyüklüğünün ve oluşturduğu yıkımın ayrıntılarına vakıf olmadan sahaya inenler.

Yardım eli uzatırken diğer yandan beğeni ve takdir kaygısı güdenler.

Asılsız haberlerin aksatacağı çalışmaları ve akabinde mal olacağı canları hesaba katmadan hareket edenler.

Sergilediği oscarlık oyunculuk performansıyla enkaz alanına ırkçılık tohumu ekip suçluluk dahi hissetmeyenler.

Jammerların sinyal kestiğini iddia edip daha 'sonra durum öyle değilmiş' diyerek sürekli dezenformatif paylaşımlarda bulunarak etik ve ahlakla sinyalini kesenler.

Ülkece ağır bir imtihandan geçtiğimiz bu dönemde bölgeye kendine çıkar sağlamak için kara bir gölge gibi düşenler,

afet bölgesinde olmamalı.

Kaynak: Star.com.tr

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mert Başaran'dan İş Bankası'nın 'borçları sildik' açıklamasına sert tepki!
Ekonomi

Mert Başaran'dan İş Bankası'nın 'borçları sildik' açıklamasına sert tepki!

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, İş Bankası'nın deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin borçlarına ilişkin açıklamasına, ..
Suudi Arabistan'dan müthiş Türkiye hamlesi devam ediyor! Rekor fiyat...
Aktüel

Suudi Arabistan'dan müthiş Türkiye hamlesi devam ediyor! Rekor fiyat...

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 Şubat'ta başlatılan ve hala devam etmekte olan yardım kampanyasında şu ana ka..
Dünyanın en büyük bağış kampanyası ile Türkiye'nin en büyük bağış kampanyasını karşılaştırdık. Rakamları görünce siz de
Gündem

Dünyanın en büyük bağış kampanyası ile Türkiye'nin en büyük bağış kampanyasını karşılaştırdık. Rakamları görünce siz de "İşte Türk milletinin farkı bu" diyeceksiniz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23