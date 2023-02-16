Afet bölgesinde kimler olmamalı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan 7,7 ile 7,6'lık depremler sonrası devlet tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ediyor.

Fakat sosyal medyada dolaşan asılsız iddialar, dezenformasyon ve algı operasyonları bu çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Her yalan haberin ve dezenformasyon içerikli paylaşımın sonuçlarının can kayıplarına ve toplumsal infiale sebep olmasının ardından yalanın da bir başka afet olduğuna şahit olduk.

Hal böyleyken insan afet bölgesinde kimler olmalı değil kimler olmamalı diye bir liste sıralıyor zihninde.

Kimler mi olmamalı?

Mesela depremin büyüklüğünün ve oluşturduğu yıkımın ayrıntılarına vakıf olmadan sahaya inenler.

Yardım eli uzatırken diğer yandan beğeni ve takdir kaygısı güdenler.

Asılsız haberlerin aksatacağı çalışmaları ve akabinde mal olacağı canları hesaba katmadan hareket edenler.

Sergilediği oscarlık oyunculuk performansıyla enkaz alanına ırkçılık tohumu ekip suçluluk dahi hissetmeyenler.

Jammerların sinyal kestiğini iddia edip daha 'sonra durum öyle değilmiş' diyerek sürekli dezenformatif paylaşımlarda bulunarak etik ve ahlakla sinyalini kesenler.

Ülkece ağır bir imtihandan geçtiğimiz bu dönemde bölgeye kendine çıkar sağlamak için kara bir gölge gibi düşenler,

afet bölgesinde olmamalı.

Kaynak: Star.com.tr