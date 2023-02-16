AFAD’tan yeni bilanço Can kaybı yükseldi
Deprem bölgesinde enkazla mücadele eden AFAD’tan son bilanço geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetti.
AFAD; “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36.187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 108.068 vatandaşımız ise yaralanmıştır (enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye başvuranlar). 216.347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.” İfadelerini kullandı.