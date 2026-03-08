  • İSTANBUL
AFAD'tan 37 bin 473 kişiye eğitim

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında İl Afet Merkezinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müdürü Selahattin Karslı, Birlik Müdürü Fatih Kaçdı ve şube müdürleri tarafından; Erzurum AFAD’ın yürüttüğü planlama, hazırlık ve iyileştirme çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.Muhtemel bir İstanbul depremine yönelik müdahale planları, 2025 yılı ile 2026 yılı Mart ayına kadar gerçekleştirilen görevler, afet konutlarının mevcut durumu, yıkım çalışmaları ile İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen faaliyetler ele alındı.

 

İRAP kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda heyelan ve kaya düşmesi gibi afet risklerine karşı önleyici projeler hayata geçirilirken, Aziziye ilçesi Gelinkaya Mahallesi’nde gerçekleştirilen kaya ıslahı çalışmalarıyla birçok yapı güvence altına alındı.

AFAD bünyesinde görev yapan yaklaşık 200 personel ile modern araç ve ekipmanlarla desteklenen arama kurtarma ekiplerinin afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

 

Toplumda afet bilincinin artırılması amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında 2025 yılı içerisinde okul farkındalık eğitimleri, yangın farkındalık eğitimleri, enkazda arama kurtarma, çığda arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri dâhil olmak üzere toplam 37 bin 473 kişiye eğitim verildiği, 2026 yılında da planlanan programlar doğrultusunda eğitimlerin devam ettiği ifade edildi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan akredite arama kurtarma ekipleriyle yürütülen iş birlikleri sayesinde afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirildiği, modern eğitim ve operasyon alanlarıyla donatılmış tesisler ile afetlere hazırlık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

