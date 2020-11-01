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Gündem AFAD'dan son dakika açıklaması! Bilanço ağırlaşıyor
Gündem

AFAD'dan son dakika açıklaması! Bilanço ağırlaşıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e, yaralıların sayısı 949'a yükselirken 220 kişinin de tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:00:00 - 2020-11-01 20:25:58
AFAD'dan son dakika açıklaması! Bilanço ağırlaşıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 64 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Can kaybı 64'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 975 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 64 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 949 vatandaşımızdan 729’u taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir” denildi.

975 artçı sarsıntı yaşandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 19.00 itibarıyla depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 975 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 64 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 949 kişiden 729'unun taburcu edildiği, 220 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

İzmir'deki acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla geçici barınma merkezleri kurulduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Ege Üniversitesi Kampüs Alanı, İzmir Bornova Eskişehir Stadı ve Buca Hipodromu'nda toplam 1040 çadırın kurulumunun tamamlandığı, 1430 çadırın ise kurulum aşamasında olduğu belirtildi.

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