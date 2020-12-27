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Gündem AFAD ve Kandilli duyurdu! Elazığ'da şiddetli deprem... Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

AFAD ve Kandilli duyurdu! Elazığ'da şiddetli deprem... Soylu'dan flaş açıklama

Sabah saat 09.37'de Elazığ ve çevre illerden hissedilen 5.3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:48:00 - 2020-12-27 10:05:15
AFAD ve Kandilli duyurdu! Elazığ'da şiddetli deprem... Soylu'dan flaş açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli de duyurdu

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Elazığ'ın Kavaktepe bölgesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğünü ise 5,6 olarak bildirildi.

Soylu: Olumsuz bir durum yok

Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dün de olmuştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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Yorumlar

Mustafa

Yarabbi sen Ümmeti Muhammedi koru.
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SUZAN

O KORKUYU İYİ BİLIRİM.BİZ 6.9 YASADIK YAKIN ZAMANDA VE YARALARIMIZ HENÜZ KABUK BAĞLAMADI.RABBİM O AFETTEN KORUSUN.GEÇEN YILKİNİ YASATMASIN ELAZIĞLI KARDESLERİMIZE.BU KIŞ KIYAMETTE İNSALLAH BIR SEY OLMASIN.DUALARIM SİZİNLE.
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