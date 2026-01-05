AFAD personel alımı başvuru şartları ve tarihleri 2026

Türkiye genelinde afet riskine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında kamuya yeni istihdam kapısı açıldı. Afet ve acil durum yönetiminde aktif görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği AFAD personel alımı sürecinde başvurular başladı. Alım yapılacak kadrolar, sınav süreci ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte, detaylar...

AFAD personel alımı kaç kişi alınacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımlar; hukuk, mühendislik, sağlık, sosyal hizmetler, büro hizmetleri, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarını kapsıyor. Personeller afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde görev alacak.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

AFAD sözleşmeli personel alımı için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2026 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

AFAD personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

Alım yapılacak kadrolar arasında avukat, mühendislik branşları, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, büro personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli bulunuyor. Kadrolar merkez teşkilatı ile birlikte çok sayıda ilde görev yapacak şekilde planlandı. En fazla alımın koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonlarında yapılması bekleniyor.

AFAD personel alımı genel başvuru şartları neler?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve görevini yapmasına engel olacak sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması şartı aranıyor. Ayrıca adayların 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Adaylar yalnızca bir pozisyon ve tek il için başvuruda bulunabilecek.

AFAD personel alımı KPSS şartı var mı?

Bazı kadrolar için KPSS şartı aranıyor. Özellikle lisans mezuniyetine dayalı pozisyonlarda adayların ilgili KPSS puan türünden belirlenen taban puanı almış olması gerekiyor. Destek ve bazı yardımcı hizmet kadrolarında ise KPSS şartı aranmayan pozisyonlar bulunuyor.

AFAD personel alımı sınav süreci nasıl işleyecek?

Başvuruların ardından adaylar giriş (sözlü) sınavına alınacak. Bazı pozisyonlar için uygulamalı sınavlar yapılacak. Değerlendirmelerde adayların mesleki bilgisi, temsil kabiliyeti, iletişim becerisi, stres altında karar verme yeteneği ve afet bilinci dikkate alınacak. Sınav sonucunda asil ve yedek listeler belirlenecek.

AFAD personel alımı sonuçları nasıl açıklanacak?

Hak sahibi olan adaylar AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından sözleşme ve göreve başlama süreci başlatılacak.