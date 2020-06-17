AFAD Gönüllülük başvurusu ve takibi nasıl yapılır? AFAD için gönüllü olmak isteyen kişiler, başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilen bu küçük işlemi, AFAD'ın kendi web sitesinden de gerçekleştirebilirsiniz. Peki ama Gönüllülük başvurusu nasıl yapılır ve takibi için nereye bakmak gerekir? İşte merak edilen detaylar...