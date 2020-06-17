AFAD Gönüllülük başvurusu ve takibi nasıl yapılır?
AFAD Gönüllülük başvurusu ve takibi nasıl yapılır? AFAD için gönüllü olmak isteyen kişiler, başvuru formuna nereden ulaşacaklarını araştırıyor. e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilen bu küçük işlemi, AFAD'ın kendi web sitesinden de gerçekleştirebilirsiniz. Peki ama Gönüllülük başvurusu nasıl yapılır ve takibi için nereye bakmak gerekir? İşte merak edilen detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanna bilgileri doldurduğunuzda başvurunuz işleme alınıyor. Binlerce kişinin merak ettiği ve gönüllü olmak istediği AFAD Gönüllülük başvurusu e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.
Yapmanız gereken, e-Devlet şifresinizi girdikten sonra, arama çubuğuna AFAD "Gönüllülük başvurusu ve takibi" yazmanız yeterli olacaktır. Ardından başvuruyu tamamlamak için;
- ilk adım olarak başvuru bilgilerini girmelisiniz.
- İkinci adımda ön bilgilendirme ekranını onayladıktan sonra,
- üçüncü adımda başvuru formunu doldurmalısınız ve
- işleminizin sonucunu ekranda göreceksiniz.