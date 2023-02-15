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Gündem AFAD duyurdu: Yer kabuğunda 7,3'lük metrelik yer değiştirme oldu
Gündem

AFAD duyurdu: Yer kabuğunda 7,3'lük metrelik yer değiştirme oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:53:00 -
AFAD duyurdu: Yer kabuğunda 7,3'lük metrelik yer değiştirme oldu

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre 7 metreye kadar yer değiştirmeler var.

Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

5-6 saat arası 38 artçı sarsıntı oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor, konuştuğumuz dakikalarda bile 3 bin 900'ü aştığını söyleyebiliriz. Halen bölgede çok sayıda ağır hasarlı binalar var, dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması gerekiyor.

Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedildi. Deprem 110 bin metrekarelik bir alanı doğrudan etkiledi. Avrupa’daki birçok ülkenin yüzölçümünden daha geniş bir alana yayılmış bir deprem karşı karşıyayız.

Yer kabuğunda 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda çok büyük deformasyonların geliştiğini görüyoruz.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu önemli bir süreç. 

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