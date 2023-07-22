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Gündem AFAD duyurdu! Malatya'da gece yarısı korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-22 02:28:00 -
AFAD duyurdu! Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 02.03'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 02.03'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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