Af teklifini hukukçular yorumladı... Aylan affeder mi?

Siyasi partiler ve hukukçular, MHP’nin af teklifini kapsam dışı maddeler değil kapsama giren maddeler üzerinden incelemeye başladı. AK Parti’nin yanı sıra CHP ve İYİ Parti’nin hukukçuları, Adalet Bakanlığı bürokratları ve TBMM Adalet Komisyonu uzmanları, af teklifinin kapsamında yer alan örnek davaları da inceliyor. Sadece suç örgütü yöneticiliğinden mahkûm olan Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz ile bazı ünlü sanatçıların cezaları üzerinden tartışılan af teklifinin kamuoyunu derinden yaralayan, infial çıkaran, dünyanın gözünün Türkiye’ye çevrilmesine neden olan çok sayıda önemli davanın sanıklarını da kapsayacağı iddia ediliyor. Siyasi hukukçular, af kapsamındaki maddeleri tarayarak kamuoyuna mal olan davalar ve sonuçlarıyla ilgili de değerlendirme yapıyor. TBMM gündemine gelmesi durumunda sanık ve mahkûmlarının kurtulacağı iddia edilen bazı davalar şunlar:

SOMA FACİASI

Af teklifine göre, taksirle ölüme sebebiyet verme, emir ve talimatlara aykırı çalıştırmak gibi suçlar da kapsama girdiği için, 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facianın sorumluları da kapsama girecek. Aynı hüküm nedeniyle Kahramanmaraş’taki Çöllolar kömür sahasında 11 madencinin öldüğü göçükle ilgili davada sorumlu tutulanlar ile Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında, kömür madeninde su baskını sonucu 18 maden işçinin hayatını kaybettiği davanın sanıkları da bu kapsamda değerlendirilecek.

AYLAN BEBEK DAVASI

İnsan tacirlerine verilen cezalara ilişkin hükümler de affa gireceği için dünyanın gözünün Suriye’den kaçarken hayatlarını kaybeden insanlara çevrilmesine neden olan Aylan bebeğin Ege kıyılarındaki ölümüne ilişkin dava da bu kapsamda yer alacak.

Adana Aladağ’da Süleymancılar’a ait kız öğrenci yurdunda 11’i çocuk 12 kişinin yanarak ölmesine neden olan dava da bu af kapsamında değerlendirilecek. Yangınla ilgili görülen duruşmada yakın zamanda bazı sanıkların tahliye edilmesi kamuoyunun tepkisine neden olmuş ve aileler isyan etmişti.