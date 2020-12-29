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Gündem Adres sordukları kişiye kurşun sıktılar
Gündem

Adres sordukları kişiye kurşun sıktılar

Kayseri'de İsa Karakaş (38), kendisine adres soran iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak, yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 03:22:00 -
Adres sordukları kişiye kurşun sıktılar

Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesinde iddiaya göre, İsa Karakaş ile kardeşi Musa Karakaş yolda yürüdükleri sırada yanlarına otomobille gelen kimliği henüz belirsiz 2 kişi adres sormak için kendilerini durdurdu. İki kardeş adresi tarif edecekleri sırada, otomobilden İsa Karakaşa tabanca ile ateş açıldı.

İsa Karakaş ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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