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Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

Adnan Menderes’in koltuğuna oturup onu idam ettiren CHP zihniyeti ile ile kol kola giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haddini ve boyunu aşan ifadeler kullandı. Uysal, "Erdoğan seçimler yaklaştıkça kendisini kurtarmak için parlamenter sisteme dönmeyi düşünüyor. Bu konuda çalışma başlattı" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 16:35:00 -
Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

Merhum Adnan Menderes’in koltuğuna oturup onu idam ettiren CHP zihniyeti ile ile kol kola giren Gültekin Uysal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini ve boyunu aşan ithamlarda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parti teşkilatını ziyaret eden Uysal oy oranlarına bakmadan ileri geri konuştu. 

Gültekin Uysal, "Erdoğan seçimler yaklaştıkça kendisini kurtarmak için parlamenter sisteme dönmeyi düşünüyor. Bu konuda çalışma başlattı" dedi.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Partinin adı var, rahmetli Adnan Menderes'i şanı var, bunların da ortalığı kokutan rezil pisliği var. PKK =HDP ile birlik olan zilletçi bunlar.

Deli İbo

Bu kendini niğmet sanıp boş boş komuşuyor
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