Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

Adnan Menderes’in koltuğuna oturup onu idam ettiren CHP zihniyeti ile ile kol kola giren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haddini ve boyunu aşan ifadeler kullandı. Uysal, "Erdoğan seçimler yaklaştıkça kendisini kurtarmak için parlamenter sisteme dönmeyi düşünüyor. Bu konuda çalışma başlattı" dedi.