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Adnan Erkan: “Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık”

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, İM Kayserispor maçının ardından, "Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık" dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:55
Adnan Erkan: “Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık”

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, İM Kayserispor maçının ardından, "Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık" dedi.


Süper Lig Cemil Usta sezonu ikinci hafta müsabakasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayan MKE Ankaragücü sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, “Geçen haftaki Konya beraberliğinden sonra moralli bir hafta geçirdik. Oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde oynadık. Golü de bulduk, belirli zamanlarda oyunu iyi tuttuk. İkinci golü bulma gibi bir isteğimiz vardı, olmadı. Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık. Takriben 1 buçuk, 2 aydır birçok kulübün borçlarla ilgili yapılandırmaya gidildi. Her kulüp gibi bizim de borcumuz var. Bütün şartlara haiz olan bir kulüp olarak bazı beklentilerimiz var. Bugün bu saate kadar hala bu konuyu çözemedik. Takriben 1 aydır onlarca oyuncuyla görüşmedeyiz. Bunların birçoğu başka kulüplere gittiler. Hala beklediğimiz oyuncular var. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz ama uzun lig maratonunda sakatlık, yorgunluk gibi durumlar bizi sıkıntıya sokacak. Kim ne yapacaksa bu konuda artık yapılsın istiyoruz. Ankaragücü çok büyük bir camia. Bütün şartlara haiziz, eşit şartlarda çalışmak, eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaların hafta içinde yapılarak en azından transfer döneminin gününe kadar belirli bir kadro genişliğine ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:55
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