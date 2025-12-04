  • İSTANBUL
Gündem Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu
Gündem

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanet bürosunda bulunan kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

 

- Olay

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

 

