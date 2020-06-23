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Aktüel

Adıyaman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:58:37 -
Adıyaman'da terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, E.D, M.H.Ç. ile A.C.Ö'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 yasak yayın ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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